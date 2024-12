Museo del Territorio, Gentile: "I giovani ne saranno i nuovi protagonisti"

La sua chiusura era stata prevista dall'amministrazione in piena estate, ma per via delle continue piogge il Comune aveva dovuto rivedere i piani e chiudere il Museo del Territorio al pubblico ancora prima, lo scorso 3 giugno.

Dietro alla scelta importanti infiltrazioni d’acqua dal sottotetto che hanno provocato fenomeni di umidità sia nella Sala Novecento, compromettendo la sicurezza di alcune opere esposte, sia nell’area archeologica. A rendere ancora più compromessa la "salute" del plesso c'è la necessità di un importante intervento di adeguamento degli impianti di climatizzazione e prevenzione incendi che oggi non garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e le condizioni ambientali adatte alla corretta conservazione delle opere d’arte. Per questo motivo si è provveduto ad individuare un professionista cui affidare le attività di progettazione per la riparazione e l’adeguamento degli impianti del Museo, con un impegno di spesa per il Comune di circa 60.000 euro.

"In merito al progetto “POR – FESR 2014 – 2020 - Asse VI – “Dalla Cultura della Fabbrica alla Fabbrica della Cultura” per il Complesso di San Sebastiano - spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Sara Gentile - la competente Soprintendenza aveva espresso parere favorevole ma con prescrizioni, subordinando l’esecuzione dell’intervento alla risoluzione delle molteplici problematiche agli impianti. Il quadro tecnico economico dei primi interventi di adeguamento comprensivo delle spese per l’attività di progettazione, ammonta a 350.000 euro, somma che si andrà ad aggiungere a 1.850.000 euro di interventi di restauro e sistemazione delle coperture, ivi compreso il tetto della Chiesa di San Sebastiano".

In particolare, anche alla luce di nuove infiltrazioni d’acqua la Soprintendenza ha ritenuto, in accordo con gli uffici del Comune, di dare priorità agli interventi sulle coperture e sull’impiantistica, stralciando gli interventi meno urgenti.

I lavori nel plesso del Museo saranno dunque concentrati prima di tutto sulle coperture del Chiostro e della Chiesa di San Sebastiano, anche questa interessata da pesanti infiltrazioni d’acqua, una revisione degli impianti antincendio e trattamento dell’aria e altri aggiornamenti tecnologici. E durante tutte le operazioni di cantiere il Comune assicura che sarà riservata particolare attenzione alla messa in sicurezza delle Collezioni, con un piano specifico che verrà approvato dalla Soprintendenza prima dell’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la riapertura al momento non è ancora possibile definire una data certa. "I tecnici - spiega il vicesindaco Sara Gentile - stanno lavorando a pieno ritmo per aggiornare il progetto e il cronoprogramma dei lavori, che dovrà recepire tutte le indicazioni della Soprintendenza e superare le successive fasi di verifica e validazione. Solo a quel punto sarà possibile fornire una stima precisa sui tempi di completamento. Detto ciò, come amministrazione stiamo lavorando insieme agli uffici competenti per valutare la possibilità di una riapertura parziale laddove le condizioni di sicurezza e fruibilità lo consentano. Stiamo percorrendo questa strada perché riteniamo che questo luogo abbia un significato molto importante per la nostra comunità: è infatti uno spazio chiave della cultura e dell’ identità biellese e merita di essere restituito alla cittadinanza nel più breve tempo possibile".

L'amministrazione ha però in serbo delle novità che riguardano il Museo del Territorio: "Questo luogo non è soltanto un contenitore di opere d’arte, ma è uno spazio vivo della cultura biellese - continua Gentile -. Per questo, anche durante la chiusura temporanea, abbiamo ritenuto fondamentale portare avanti un programma di valorizzazione del nostro patrimonio come la collaborazione con il gruppo di interesse “Amici del Museo” di UPBeduca, con cui abbiamo già messo in campo iniziative significative come la recente visita a Parma per conoscere la prestigiosa mostra “Il Surrealismo e l’Italia”. Stiamo inoltre progettando nuovi percorsi espositivi e mostre temporanee che, una volta ultimati i lavori, valorizzeranno al meglio le Collezioni, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani. Questi non dovranno soltanto essere invitati a visitare il Museo, ma sarà importante renderli parte attiva attraverso progetti e iniziative che stimolino partecipazione, creatività e vicinanza al patrimonio culturale. Al tempo stesso stiamo già lavorando per fare del Chiostro di San Sebastiano uno spazio privilegiato per ospitare festival, eventi e manifestazioni culturali, capaci di coinvolgere la comunità ed attrarre un pubblico sempre più ampio".

Mantenere vivo il legame tra il Museo e la cittadinanza è uno degli obiettivi che si pone l'amministrazione Olivero: "La cultura - conclude il vicesindaco - è un patrimonio condiviso e crediamo che sia nostro dovere promuoverla e valorizzarla, offrendo ai cittadini biellesi opportunità di crescita, dialogo e appartenenza".