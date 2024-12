Un uomo di 63 anni è stato trasportato in ospedale a seguito di un tamponamento che ha visto coinvolte due auto. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, 23 dicembre, in via Bertodano, a Biella.

A causa dell'impatto uno dei conducenti avrebbe riportato ferite da codice verde. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza, anche gli agenti della Polizia Locale.