Festa di Natale per la Terza Età, un momento di solidarietà e gioia

Sabato 21 dicembre, l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune ha organizzato una gioiosa festa per gli auguri di Natale per la terza età che ha regalato un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese per i numerosi partecipanti.

L'incontro, pensato per celebrare la comunità anziana e rafforzare il legame di solidarietà, si è svolto in un'atmosfera festosa e calorosa. Il pomeriggio è stato animato dalla band Franco e i Colpi di scena, che ha deliziato il pubblico con la sua musica coinvolgente, da sempre presente alle iniziative promosse dall'Assessorato. Un altro momento emozionante della festa è stato un meraviglioso spettacolo di danza offerto dalla scuola di danza Mambo Forrò di Biella, diretta dalla celebre ballerina Antonella Messina. La scuola ha messo a disposizione le proprie capacità artistiche con un'esibizione gratuita, in un gesto di grande generosità e spirito di solidarietà che ha commosso tutti i presenti.

Tra i momenti più divertenti della festa, non è mancato il gioco del Secret Santa, che ha visto la partecipazione attiva dei Nonni, ai quali Babbo Natale, in persona, ha distribuito caramelle con grande affetto, regalando sorrisi e risate a tutti i partecipanti. L'assessore alle Politiche Sociali, Isabella Scaramuzzi, visibilmente emozionata, ha commentato: "Mi sono commossa nel vedere tanta partecipazione e la gioia negli occhi dei nostri nonni. La solidarietà che unisce tutti è davvero il cuore di questa festa, e siamo felici di aver potuto offrire un momento così speciale".

La sua riflessione sottolinea l'importanza di questi eventi, che rappresentano un'opportunità per contrastare la solitudine e l'emarginazione della popolazione anziana. Era presente anche il Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Biella, Dott.ssa Deborah Attene, che ha espresso grande soddisfazione per il clima di felicità che si respirava nella sala e per l'impegno costante a favore della popolazione anziana, ribadendo quanto sia fondamentale offrire occasioni di incontro e di socializzazione.

In conclusione, questo evento ha rappresentato un bellissimo esempio di comunità che si prende cura dei propri anziani, celebrando con gioia il Natale in un clima di condivisione e affetto. Un sincero augurio di Buon Natale è stato rivolto a tutti i presenti, con l'auspicio che la magia di questa festa possa continuare a illuminare i cuori anche nei giorni a venire.