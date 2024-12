Treni, nuovo sciopero in arrivo a gennaio.

Anche nel 2025 non mancheranno i disagi per chi viaggia in treno. Secondo quanto si legge sul sito del Ministero dei trasporti, infatti, è già previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore, in programma dalle 21.00 del 25 alle 21.00 del 26 gennaio. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati Cub Trasporti e Sgb e coinvolge tutti i lavoratori del settore.

A causa dello sciopero, dunque, i treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Essendo un giorno festivo, non sono previste fasce orarie di garanzia.