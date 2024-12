Tennis Tavolo: Impresa Unipol Sai di Bocchio a Valenza, Splendor Siviero vince in D3 il derby con Biella

Orfani di Michele Capodiferro, per un brutto infortunio al ginocchio, i cossatesi si affidano a Erick Marangone che sale dalla D1 alla C2 e centra due vittorie su tre, perdendo la terza al quinto set per un debutto coi fiocchi.

A Biella erano di scena due derby , in D2 Immobiliare Bugella soccombe per 4 a 2 a Tintoria Ferraris, i ragazzi di Roberto Fazzari cedono il passo ai cugini.

Vince invece e bene Splendor Siviero in D3 contro RDM Automazioni, due vittorie per il costante Francesco Bidese, e una a testa per Leonardo Alvarado, Andrea Saitt etaa e l esordiente Mattia Zoppello, 5 a 1 il risultato finale pei i cossatesi.

In settimana inoltre erano impegnate altre due compagini dello Splendor, giovedì sera Gentile Impianti in casa della Sisport in D2 e venerdì sera Rammendatura MB Line a Valenza per il campionato di D1, due formazioni forti che si sono purtroppo imposte contro i nostri portacolori con due rotondi 6 a 0.