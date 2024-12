Biella ricorda l'Eccidio di San Cassiano. Olivero: "Doveroso onorare il sacrificio delle vittime ogni giorno" FOTO

"Oggi Biella celebra il sacrificio delle sei vittime della rappresaglia ad opera dei militari tedeschi il 22 dicembre del 1943", queste le parole del sindaco di Biella Marzio Olivero in apertura della cerimonia in ricordo dell'Eccidio di San Cassiano nella mattina di oggi 22 dicembre, che ha poi proseguito leggendo i loro nomi.

"Ad oggi, a 80 anni da quei fatti, è importante ricordare il sacrificio di queste persone per due ordini di motivi - ha proseguito Olivero . Per la memoria: non possono esserci orizzonti di crescita per un paese che non ha memoria della propria storia, e per un bilancio. A distanza di tanti anni non possiamo sottrarci alla domanda se i valori e i principi per i quali questi sei uomini, e con loro tanti altri, quanto ancora ci appartengono e quanto li abbiamo difesi? La risposta non può essere superficiale. Onorare il loro sacrificio dovrebbe costituire un impegno quotidiano per tutti noi".

Gianni Chiorino, Presidente provinciale ANPI, ha invece ripercorso quanto è accaduto quel giorno a Biella 81 anni fa, ha ricordato i valori dell’articolo 11 della Costituzione, e ha posto l'accento sui morti sul lavoro.

A margine della cerimonia sono state fatte una serie di contestazioni tra le quali una su di una foto del sindaco con Almirante che si troverebbe sul suo profilo social, e in alcuni cartelli è tornato il riferimento alla scritta "Xmas" in piazza del Bersagliere.