I soci del Leo Club Biella sono lieti di comunicare che, anche quest’anno, faranno compagnia alla popolazione biellese in attesa dell’arrivo del Natale.

I soci distribuiranno bevande calde, tra cui il tipico vin brulé, presso la casetta, allocata nei pressi della Cattedrale, in via Italia, la notte del 24 dicembre dalle 22.30. "Sarà un momento speciale - spiegano - in cui si potrà stare insieme, festeggiare e scambiarsi gli auguri di buon Natale".