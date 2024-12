Con l'arrivo delle feste di Natale, l'Oratorio Don Bosco di Vigliano Biellese resta aperto per i ragazzi. In particolare, dalle 8 alle 18 nelle giornate di: lunedì 23, venerdì 27 e lunedì 30 dicembre; giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. Sono in programma anche due gite in centro a Biella e a Torino.

Negli altri giorni, compiti, giochi e laboratori nei locali dell'Oratorio.