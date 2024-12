Calcio biellese, i risultati del fine settimana del 20 dicembre

Eccellenza - Girone A

Tra Oleggio Sportiva e Aygreville Calcio che hanno giocato ieri sabato 21 dicembre è finita 0-1. Oggi domenica 22 la Biellese 1902 ha avuto la meglio sul Quincinetto Tavagnasco portandosi a casa un bel 2 a 0. E' finita invece 1 - 2 tra Briga e Pro Eureka, Calcio Settimo - Pro Novara 3- 0, 0-0 tra Lascaris e Borgosesia Calcio, Pont Donnaz Hône Arnad E. vs Bulè Bellinzago 0-6, 1-0 Verbania Calcio vs Accademia Borgomanero 1961 e 1-0 tra Verbania Calcio vs Accademia Borgomanero 1961 ha avuto la meglio sul Quincinetto Tavagnasco portandosi a casa un bel 2 a 0. E' finita invece 1 - 2 tra Briga e Pro Eureka, Calcio Settimo - Pro Novara 3- 0, 0-0 tra Lascaris e Borgosesia Calcio, Pont Donnaz Hône Arnad E. vs Bulè Bellinzago 0-6, 1-0 Verbania Calcio vs Accademia Borgomanero 1961 e 1-0 tra Verbania Calcio vs Accademia Borgomanero 1961.

La classifica: Biellese 1902 36, Pro Eureka 29, Borgosesia Calcio 29, Bulè Bellinzago 28, Oleggio Sportiva 27, Calcio Settimo 26, Baveno Stresa 26, Volpiano Pianese 25, Accademia Borgomanero 25, Aygrevllle Calcio 24, Verbania Calcio 21, Lascaris 15, Pont Donnaz Hône Arnad E. 9, Briga 8, Quincinetto Tavagnasco 7, Pro Novara 7.

Promozione - Girone A

Tra Arona Calcio e Cameri Calcio è finita 3-2, Dufur Varallo-Gattinara 1-2, Feriolo Calcio - Montanaro 0-1, ha pareggiato Fulgor Chiavazzaese contro Orizzonti Canavese Alicese 0-0, finisce 0-1 tra Ivrea Calcio e Virtus Vercelli, 2-1 tra Omegna Calcio e Ce.Ver.Sa.Ma Biella, Città di Cossato si impone sulla Ornavassese la partita finisce 5-1 per Cossato, e termina 1-0 tra Union Novara e Juventis Domo.

La Classifica: Città di Cossato 33, Ivrea 31, Juventus Domo 30, Fulgor Chiavazzese 28, Gattinara FC 28, Virtus Vercelli 27, Arona Calcio 26, CE.VER.SA.MA. Biella 26, Orizzonti canavese Alicese 26, Dufur Varallo 18, Cameri Calcio 18, Montanaro 17, Union Novara 14, Omegna Calcio 13, Feriolo Calcio 6 e Ornavassese 4.

Prima Categoria

Finisce 0-2 Pro Palazzolo Valle Elvo che hanno giocato ieri, Borgolavezzaro Cigliano Calcio 1-0, 3-0 Gaglianico CSI e santhià 1903, Junior Torrazza 1 e Torri Biellesi 2, 2-1 la Vischiese Banchette Colleretto, 1 pari tra Ponderano calcio e Valle Cervo Andorno, 2 a 3 tra Valdilana Biogliese e Livorno ferraris Bianzè.