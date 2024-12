Sentirsi soli a Natale, ecco come affrontare le feste. La psicologa Macchiarulo: “Ci sono persone pronte ad aiutare”

“Le festività, in generale, sono periodi particolarmente difficili per chi sta affrontando un lutto o per chi si trova senza persone care vicino. È normale che il pensiero di trascorrere questi momenti da soli possa suscitare ansia e preoccupazione su come affrontarli”.

A parlare Elena Macchiarulo, psicologa e psicoterapeuta, con una formazione in psicologia dell’emergenza e in psicotraumatologia, referente interdipartimentale del Tavolo di Lavoro sulla Prevenzione del Suicidio. Da oltre 20 anni lavora presso la Struttura Complessa di Psichiatria dell’ASL di Biella. Assieme a lei, abbiamo voluto affrontare il tema della solitudine di fronte alle festività del Natale.

Dottoressa, come affrontare queste situazioni se ci si trova soli, senza persone care?

Sono le occasioni in cui si avverte maggiormente la mancanza del proprio caro, si nota il posto vuoto che di solito occupava, cambiano le abitudini e le tradizioni che persistevano magari da molto tempo. È normale, in queste situazioni, sperimentare emozioni contrastanti. Esistono tuttavia alcuni accorgimenti che potrebbero essere utili a gestire emozioni negative e a trovare conforto e un po’ di serenità durante questo periodo. Pianificare con anticipo le giornate di festa: l’ansia e le preoccupazioni per le imminenti festività potrebbero essere molto intense, fare progetti su come si potrebbe trascorrere questo periodo può aiutare a mantenere il controllo delle emozioni negative. Programmare in anticipo è un modo per essere preparati anche con la compilazione di liste per gestire al meglio il tempo e ridurre lo stress. Creare nuove tradizioni e inventarne di nuove può dare un senso di rinnovamento. Potrebbe trattarsi di preparare un piatto speciale, guardare un film preferito, o fare una passeggiata in un parco. Prendersi cura di sé dedicando tempo a se stessi. Leggere un buon libro, fare un bagno caldo, praticare esercizio fisico. Prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale è fondamentale. Pianificare il futuro, invece di concentrarti su ciò che manca, provare a pensare al futuro e alle cose che si vorrebbero fare. Pianificare eventi o attività per l'anno nuovo può portare un senso di speranza e motivazione. Evitare le situazioni stressanti, o persone che possono causarlo: è importante concedersi il permesso di evitarle. Prendersi cura della propria salute mentale è una priorità.

Quali i consigli pratici per trascorrere al meglio le feste?

Ogni persona è unica e ciò che funziona per qualcuno potrebbe non funzionare per un altro, è importante quindi che ognuno possa sperimentare e trovare ciò che lo fa sentire meglio. Questi alcuni suggerimenti Mantenere una routine può aiutare a fornire stabilità. Cercare di mantenere orari regolari per il sonno, i pasti e l'attività fisica è sempre utile. Esercizio fisico regolare: l'attività fisica può migliorare l'umore e ridurre lo stress. Anche una breve passeggiata all'aperto può fare una grande differenza. Riposo adeguato: assicurarsi di dormire abbastanza cercando di mantenere un orario regolare per andare a dormire e svegliarsi, poiché la mancanza di sonno può aumentare lo stress. Dedicare del tempo a hobby e attività creative che possono essere terapeutiche e gratificanti. Volontariato: aiutare gli altri può portare grande soddisfazione personale. Offrire il proprio tempo in una mensa dei poveri, un rifugio per animali o in altre organizzazioni che necessitano di aiuto.

Quali i servizi di assistenza che l'ASL Biella mette a disposizione per queste persone?

Quando si sta attraversando un momento difficile tutto può sembrare insormontabile ma è importate ricordare che non si è soli. Ci sono persone pronte a fornire sostegno e aiuto. Parlare con qualcuno può sembrare difficile, ma aprirsi è il primo passo per affrontare il momento di crisi. Non bisogna affrontare tutto da soli. Anche nei momenti più bui, c’è speranza e ci sono soluzioni. La Struttura Complessa di Psichiatria diretta dal Dr Cattaneo offre, da anni, percorsi specifici (medici e psicologi) per i cittadini che stanno vivendo una situazione di crisi emotiva. Nel momento dell’urgenza emergenza vanno ovviamente allertati i servizi territoriali di pronto intervento (112) che si coordineranno sia con gli specialisti psichiatri sia con il dipartimento di emergenza per offrire la migliore e tempestiva risposta. Nelle situazioni di minore emergenza, quindi quando non si configura ancora una ideazione anticonservativa bensì livelli di sofferenza psichica da condividere, si rammenta l’importanza della medicina del territorio di I livello (medici di medicina generale) e specialistica (Centri di Salute mentale di Biella e Cossato). Questi ultimi sono servizi ambulatoriali aperti dalle ore 8 alle 17:30(Biella) e dalle ore 8 alle ore 16 (Cossato) e garantiscono una valutazione medico specialistica con la costruzione di percorsi di cura individualizzati che possono prevedere terapie farmacologiche, psicoterapie, terapie di gruppo, a seconda dei bisogni e del tipo di problematica: CSM Biella Strada Campagnè 7/A 015 8461477 o CSM Cossato Via Milano 48 015. 15159506

Quali i comportamenti da tenere in simili momenti per superare un momento di sconforto?

E’ normale sperimentare tristezza o solitudine durante le festività se ci si sente soli ma, se ci si sente sopraffatti dalle emozioni negative o si pensa di essere molto in difficoltà di fronte al periodo delle feste, è importante parlarne con qualcuno per non reprimere le emozioni e condividerle con una persona fidata che può offrire supporto e prospettive diverse. Pianificare in anticipo a chi rivolgersi in caso di necessità può essere molto utile. Sapere che c’è una rete di supporto pronta può rendere più facile chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Inoltre non esitare a cercare l'aiuto e il supporto di un professionista della salute mentale se se ne sente il bisogno. Superare la vergogna e l’imbarazzo nel chiedere aiuto può essere una sfida significativa, ma è un passo importante verso il benessere. È importante cercare aiuto se si sta attraversando un momento difficile e si hanno pensieri continui di disperazione, colpa o autosvalutazione. È importante parlare con un professionista, cercare supporto, non si deve affrontare tutto da soli. Evitare l'isolamento e cogliere i segnali di allarme. È bene ricordare che non si è soli e ci sono persone pronte ad aiutare.