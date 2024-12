Candelo, al via la distribuzione dei calendari dedicati agli amici a 4 zampe. Gelone: “Un vero successo” (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

In partenza, a Candelo, la distribuzione dei calendari, che come ogni anno l'amministrazione comunale si impegna a distribuire personalmente insieme ad alcuni volontari.

“Li ringrazio di questo – commenta il sindaco Paolo Gelone - Questa edizione è dedicata agli amici a quattro zampe e le fotografie pubblicate sono proprio quelle inviate dai cittadini. Abbiamo cercato di accontentare tutti, anche se le foto erano tantissime e qualcuna potrebbe non comparire per ragioni di spazio o di qualità delle foto o ancora per il regolamento che avevamo previsto".

E aggiunge: "Dato il grande successo, cercheremo di pensare a prossime iniziative su questo tema, perché l'amore per gli animali e per la natura è un aspetto sempre più importante per tutti noi e merita di essere valorizzato. Le persone riceveranno il calendario a casa: prima di inviare eventuali segnalazioni di mancato recapito, si prega di attendere la fine di dicembre o gli inizi di gennaio. Cercheremo di raggiungere tutti”.