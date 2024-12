Nuoto, In Sport protagonista del trofeo CSI “Davide Filippini” FOTO

Nuoto, In Sport protagonista del trofeo CSI “Davide Filippini”.

Gruppi agonistici In Sport Valdilana e propaganda In Sport Biella protagonisti domenica 15 dicembre nella seconda tappa della nona edizione Trofeo CSI Davide Filippini.

La manifestazione è stata ospitata dalla piscina comunale di Novara.

Cinque podi conquistati dal team Valdilana, allenato dai tecnici Fabio Filippini, Luca Foglizzo e Mattia Ferrero: doppietta d’oro per Alessandro Borio nei 50 rana e nei 50 stile libero cadetti. Mattia Foglizzo primo nei 50 dorso e terzo nei 50 rana cadetti. Argento per Aurora Loro Lamia nei 50 dorso juniores.

In gara anche Giulia Cortese, Marta Fileppo, Francesca Maneia, Annalisa Monteiro Almeida, Vittoria Moretti, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia.

In gara per la squadra di Biella, allenata dai tecnici Elisa Crestale e Luca Casanova: Davide Crestani, Alice Grace Ubertini, Abderaman Karkoury, Bianca Greta Destro, Matilde Santimone, Samuele Boggia, Isabella Micheli, Martina Devivo, Arianna Boggia, Francesca Anselmino, Cecilia Melicar, Emanuela Ion Titapiccolo, Claudia Passini.

La terza tappa è in programma domenica 9 febbraio, sempre a Novara.

PALLANUOTO

Vittoria all’esordio stagionale per il team under 18 di pallanuoto Dynamic In Sport.

La squadra allenata dal tecnico Mirko Remorini ha battuto 21-7 Torino 81 blu.

La sfida si è giocata domenica 15 dicembre alla piscina monumentale di Torino.

Miglior marcatore della partita Lorenzo Molinatti con 6 reti.

Prossimo appuntamento domenica 19 gennaio, sempre a Torino, contro Torino 81 giallo.

La formazione biellese: Vittorio Todaro, Edoardo Bocchino, Matteo Borsotti, Gregorio Fabbro, Pietro Canuto, Giacomo Todaro, Alessandro Ibotti, Tommaso Germinetti, Riccardo Raise, Mattia Brunago, Augusto Bolla, Lorenzo Molinatti, Edoardo Nicolo, Nicoló Radice, Fabio Perotto.