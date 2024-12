Bielmonte, al via la stagione dello sci aspettando Marta Bassino e le azzurre della Nazionale FOTO

Al via la stagione invernale a Bielmonte, con tante famiglie e appassionati sulle piste da sci. Una giornata favorita dal sole che ha saputo richiamare un gran numero di sportivi, anche da fuori provincia.

Inoltre, si respira un'aria di trepidante attesa per l'arrivo di Marta Bassino e le azzurre della Nazionale, che giungeranno nel Biellese proprio per allenarsi. Ciò è stato reso possibile grazie all'accordo sottoscritto da Oasi Zegna e Federazione Italiana Sport Invernali – FISI grazie al quale gli impianti biellesi sono riconosciuti come nuova sede ufficiale degli allenamenti delle squadre nazionali FISI.

Una medaglia al merito per Bielmonte che si aggiunge ad altre prestigiose stazioni sciistiche italiane. Ciò avverrà durante le stagioni agonistiche 2024/25 e 2025/26, dove le squadre nazionali italiane di Sci Alpino (Coppa del Mondo, Coppa Europa e Gruppo Giovani) svolgeranno proprio a Bielmonte l’attività di preparazione agonistica.