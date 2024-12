Valle Cervo, tutto pronto per la Fiaccolata di Natale al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Anche l'alta Valle Cervo si ritrova per la tradizionale Fiaccolata di Natale al Santuario di San Giovanni d'Andorno. Il corteo attraverserà gli abitati di Oretto e Santa Maria e prenderà parte alla Santa Messa di Mezzanotte. L'appuntamento è per le 22.45 di martedì 24 dicembre in località Asmara.