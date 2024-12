Biella, Festa degli Auguri in Duomo con un occhio alla solidarietà

Festa degli Auguri a Biella, con ritrovo alle 17.45 di oggi, 21 dicembre, in cattedrale per la Santa Messa.

Per l'occasione, si richiede di portare generi alimentari non deperibili così da sostenere il Progetto Fra Galdino e Casa Emporio, assieme alla busta d'Avvento a favore dei detenuti con Hope Club. Seguirà in oratorio la cena degli auguri.