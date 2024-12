Valdilana, il Concerto di Natale strappa applausi scroscianti

Nei giorni scorsi, il Cineteatro comunale Giletti di Valdilana si è riempito di magia per il tradizionale Concerto di Natale, con la straordinaria esibizione della Scuola di Musica Euphoria.

Alla presenza di un pubblico caloroso, la vicesindaco Elisabetta Prederigo e gli assessori Francesca Barioglio e Marco Carravieri hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di eventi come questo nel valorizzare il talento e la cultura del territorio.

“Un ringraziamento speciale al maestro Dino Pozza, presidente e anima dell’associazione Euphoria, per il suo instancabile impegno nel trasmettere ai giovani l’amore per la musica – si legge nella nota del Comune - E poi… spazio alla musica, la vera protagonista della serata! Gli allievi, guidati con passione dai loro maestri, hanno regalato al pubblico un viaggio musicale emozionante, culminato in un travolgente medley di canzoni natalizie suonato e cantato dall’orchestra di Euphoria".

Applausi scroscianti e tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo hanno accompagnato la conclusione di una serata che resterà nel cuore di tutti.