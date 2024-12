I gesti che curano, al Cerino Zegna una mostra che scalda il cuore FOTO

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, la mostra “I gesti che curano”, un’esposizione di scatti fotografici realizzati da Francesco de Vigilis che ritraggono gli ospiti della struttura nella loro quotidianità e immortalano i gesti di cura a loro riservati.

Il progetto, nato per volontà del direttore sanitario Michele Maffeo, in collaborazione con l’amico fotografo Francesco de Vigilis, ha lo scopo di mostrare tutto il lavoro che viene svolto all’interno della rsa sottolineando come la presa in carico di una persona vada oltre alla mera assistenza ma si basi su presupposti relazionali molto profondi che si instaurano tra paziente ed operatore. Le immagini, che ritraggono momenti di grande presenza affettiva, hanno scaldato il cuore di tutti i presenti.

L’iniziativa, ben accolta dagli ospiti e dalle rispettive famiglie, ha visto la realizzazione di ben 22 stampe che sono state esposte presso la struttura. Tra i presenti, il Direttore Generale della Fondazione Cerino Zegna Paola Garbella e la presidente Nicoletta Scagliotti che ringrazia tutti i presenti per la partecipazione, gli “Amici del Caffè” che hanno reso possibile la realizzazione delle stampe e il direttore sanitario Michele Maffeo per la bella iniziativa.