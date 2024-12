Riparte la stagione delle gare su ghiaccio, c'è Rally & Co con Chiavenuto

Riparte la stagione delle gare su ghiaccio e la Rally & Co si presenta al via con il team Chiavenuto come punta di diamante.

La serie tricolore di velocità su ghiaccio, denominata Icechallenge, aperta sia ai mezzi 2 ruote motrici che alle trazioni integrali, si appresta al debutto sulla pista di Pragelato nel weekend in arrivo con i bolidi da 400 cv in pista da sabato alle 16 con una gara notturna come sempre spettacolare ed affascinante mentre domenica è prevista gara 2 con partenza dalle 8 e diretta sul canale ACI TV più social media.

Il biellese Andrea Chiavenuto sarà al via con la sua Peugeot 306 Maxi T3F sulla quale dichiara: “Abbiamo fatto molti aggiornamenti sia sull’assetto che sul motore e speriamo di aver imboccato la strada giusta. Nel caso che le modifiche non siano prestazionali siamo pronti a tornare al set up dell’anno scorso che si è dimostrato comunque molto performante. Ringrazio gli sponsor e la scuderia Rally & Co per il supporto anche in questa stagione”.

Per il team di Mongrando in pista anche Aldo Pistono su Opel Astra t3f e gli svizzeri Erik e Yannik Bohe rispettivamente su Subaru Proto e su Renault Clio Maxi v6.