Nasce il "Norma Fantini, Opera Contest" il primo concorso dedicato al grande soprano cuneese

L’Accademia Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Territori ed il Gruppo MoreNews, propone il bando di concorso lirico “Norma Fantini, Opera Contest”, dedicato a cantanti under 33.

Il concorso, che si terrà dal 7 al 9 marzo a Fossano, è aperto a professionisti e aspiranti professionisti, studenti di canto di qualsiasi nazionalità e registro.

Il suo obiettivo è quello di fornire a giovani cantanti e studenti un percorso didattico formativo sotto la guida di esperti del settore capitanati dal soprano di fama internazionale Norma Fantini. I partecipanti premiati e selezionati a debuttare in un'opera avranno l’opportunità di apprendere e approfondire le competenze necessarie per proseguire la loro carriera artistica.

La giuria, composta da esperti di alto livello, tra cui direttori di teatro e registi, sceglierà i candidati che per quattro mesi avranno l’opportunità di cimentarsi in questa esperienza, in un contesto professionale che culminerà nella realizzazione della famosa opera pucciniana "La Bohème".

“Anni fa mi capitò di partecipare, per la verità senza troppa convinzione, al concorso 'A. Belli' di Spoleto e, con mia grande sorpresa, di vincerlo. Quella fortunata casualità mi aprì la via al mondo dell'Opera e fu il 'filo di Arianna' che mi condusse nei più prestigiosi teatri del mondo, sotto la guida di direttori d'orchestra e registi la cui fama era ed è indiscussa“ – le parole di Norma Fantini, che insieme alla Fondazione Fossano Musica, si occuperà della direzione artistica di tutto il percorso.

“Il concorso a cui mi onoro di dare il nome rappresenta una vera singolarità nel suo genere, in quanto la mia presenza non si limiterà alla supervisione generica dell'evento, ma sarà caratterizzata da un supporto formativo costante nei confronti dei giovani aspiranti“, prosegue il soprano cuneese.

La formula del concorso, infatti, è assolutamente innovativa nel suo genere. In primis perché dedicato a un’artista che ha ancor molto da dare al mondo dell’opera lirica; poi perché il fine dell’iniziativa non è tanto elargire premi in denaro, che comunque sono previsti, ma offrire ai candidati borse di studio e mesi di formazione per portare alla luce talenti emergenti e offrire a ciascun partecipante l'opportunità di esprimere il proprio potenziale. L'apertura a studenti di canto amplifica ulteriormente l'inclusività del concorso, creando un ambiente stimolante in cui i partecipanti possono crescere e svilupparsi artisticamente.

Oltre ai premi monetari, i vincitori avranno l'opportunità di esibirsi, con adeguato compenso, nella stagione di musica da camera della Fondazione Fossano Musica. Inoltre, i vincitori e i partecipanti segnalati si impegneranno a partecipare a un ciclo di studi avanzati sotto la guida di Norma Fantini, supportato da 10 borse di studio del valore di 3mila euro ciascuna. Questi momenti di formazione intensiva e prova d'insieme culmineranno nella messa in scena de "La Bohème" con l'orchestra FFM Classica, prevista per luglio 2025.

“Auguro dal profondo del cuore ai talenti che emergeranno da questa rassegna – conclude Norma Fantini - di trovare, come accadde a me, quel filo di Arianna che li potrà condurre a una carriera ricca di gratificazioni e successi, pur nella consapevolezza che il loro cammino sarà costellato di difficoltà e imprevisti, superabili solo con grande determinazione e studio costante".

Per informazioni e iscrizioni https://fondazionefossanomusica.it/it/corso/norma-fantini-opera-contest