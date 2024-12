Alpini, a Biella scambio degli auguri nella sede ANA aspettando l'Adunata 2025 FOTO

Clima di festa nei locali della sezione ANA di Biella dove, nella prima serata di oggi, 20 dicembre, si è tenuto il tradizionale scambio degli auguri prima della chiusura dato l'arrivo delle festività di Natale.

A prendere la parola, davanti ad un folto pubblico (formato da tante penne nere e rappresentanti delle istituzioni), il presidente Marco Fulcheri, il cui intervento si è concentrato sull'Adunata Alpina 2025 a Biella: “Sia un evento da vivere assieme. Sarà presente una vasta area pedonale per permettere a tutti di vivere questo momento in sicurezza e in serenità. Si vivrà appieno lo spirito Alpino e daremo una bella immagine di Biella a tutto il mondo. Stiamo dimostrando di essere una grande sezione, oltre ad essere un gran territorio”.

Al termine, un brindisi in compagnia con l'augurio di un sereno 2025.