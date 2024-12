A Bielmonte parte la stagione dello sci: aperti Piazzale, Cerchio e tappetoni

Importante novità anche per il lato agonistico di Bielmonte con il prestigioso riconoscimento della Federazione Italiana Sport Invernali come sede per gli allenamenti delle squadre nazionali di sci grazie ad un accordo tra FISI e Oasi Zegna Ski Racing Center che garantirà una permanenza costante delle principali squadre nazionali di sci.Bielmonte, a 1500 metri di quota, è il cuore dell’Oasi Zegna: immersa in uno scenario naturalistico di pregio, è meta ideale per gli amanti degli sport invernali e per chi vuole trascorrere momenti di benessere in quota non lontano da Milano e Torino.