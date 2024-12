Il TeamVolley chiude il 2024 davanti ai propri tifosi

Dopo tre vittorie consecutive (di cui due in trasferta) il Bonprix TeamVolley cercherà di chiudere nel migliore dei modi il 2024. Sabato alle 20.30 – sul finora imbattuto campo di Lessona – le biancoblù affronteranno l’Universo In Volley Pavia, squadra che insidia l’attuale quinto posto in classifica nel girone di Serie B2 nazionale.

Tra le avversarie, spiccano due nomi noti. Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: “Partiamo dal presupposto che anche UIV Pavia, in questo momento, non è premiata dalla classifica quanto sarebbe lecito pensare leggendo il roster. Ancora una volta dovremo affrontare giocatrici di livello come Bianchini, Sala, Biancardi, Baiardi e Maganza: qualcuna ha all'attivo stagioni in categoria superiore, altre hanno già dimostrato di saperci fare molto male negli scontri precedenti. Ritroveremo anche due nostre ex compagne di viaggio come Irene Lanzarotti e Cecilia Galliano, quindi non mancheranno le difficoltà. Questo non ci deve spaventare ma stimolare: nel consolidare le nostre certezze, partendo dal modo di approcciare e preparare la partita, che ci sta dando frutti nel costruire l'identità di gioco. Sarà importante mantenere questa nostra identità anche quando l'avversario ruggirà, cercando poi di colpire i suoi punti deboli e sfruttare gli errori, pochi o tanti che siano, come accaduto ad Alba. Cercheremo in ogni modo di proseguire il buon momento di risultati e chiudere bene l'annata sportiva, prima di buttarci a capofitto nel lavoro programmato per le festività”.

Aggiunge il libero Martina Spinello: “Sabato abbiamo portato a casa la terza vittoria consecutiva. Un risultato molto importante anche perché è stato conquistato in trasferta: un contesto in cui, in questa prima fase di campionato, avevamo faticato. Questa settimana dovremo tenere alta la concentrazione, senza sentirci appagate. Sabato ci aspetta l’ultimo impegno casalingo prima della pausa natalizia e l’obiettivo è quello di riconfermarci e rafforzare il quinto posto in classifica”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SERIE B2

Sabato 21/12, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Universo In Volley Pavia

UNDER18 Eccellenza

Domenica 22/12, ore 17. Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley – GENERALI TEAMVOLLEY

UNDER16

Sabato 21/12, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Asd Occhieppese Pallavolo

UNDER14

Domenica 22/12, ore 10.15. Palasport di San Maurizio d’Opaglio (NO)

Sammaborgo U14 – ANGELICO TEAMVOLLEY

UNDER13

Sabato 21/12, ore 14. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Buzzi Volley Trino