Cresce la soddisfazione degli italiani per le connessioni Internet domestiche (ma non per i prezzi)

Gli italiani sono soddisfatti delle connessioni Internet che usano dentro e fuori casa? Cosa apprezzano di più e quali aspetti trovano più controversi e quindi migliorabili? Sono queste alcune delle domande a cui ha provato a rispondere l’annuale edizione dell’ EY Decoding the digital home study .

Il dato più macroscopico è che solo il 29% delle famiglie italiane ha riferito quest’anno problemi con la linea Internet fissa: è una percentuale in diminuzione rispetto allo scorso anno, quando il 34% del campione aveva lamentato problemi con la rete domestica, ma ancora alta rispetto alla media internazionale del 26%. Più alta è stata la percentuale di italiani che hanno lamentato problemi a utilizzare la connessione dati in casa: il 36% degli intervistati (contro una media globale del 29%).

I principali motivi di insoddisfazione degli italiani verso le reti Internet sembrano avere a che vedere con la velocità di connessione (citata dal 48% degli intervistati), la copertura WiFi in casa (43%) e la trasparenza sui prezzi. È cresciuta in particolare, quest’anno, la percentuale di italiani convinti che il rapporto qualità prezzo dei servizi Internet sia diminuita rispetto al passato.

Non sorprende, così, che ci sia chi piuttosto che risparmiare sia disposto a pagare di più pur di vedere aumentata la qualità del servizio con l’introduzione del 5G (richiesta dal 31% del campione dell’EY Decoding the digital home study), più contenuti in super HD o 4K (32%) e più eventi sportivi trasmessi in diretta o in esclusiva (41%).

Gli italiani preferiscono i pacchetti Internet che includono TV, servizi mobile, sicurezza

Per risparmiare o, meglio, per ottimizzare la spesa digitale sempre più italiani – 4 intervistati su 10 – preferiscono acquistare più servizi dallo stesso fornitore: da qui il successo delle offerte che includono anche servizi TV (scelte dal 57% del campione), di rete mobile (57%), per la privacy e la sicurezza online (53%). Dai bundle e quando acquistano più servizi dallo stesso operatore, le generazioni più giovani si aspettano soprattutto la possibilità di vivere esperienze più immersive grazie alla realtà virtuale e aumentata (è così per oltre un intervistato su tre).

Comparatori e store fisici sono i posti in cui più si scelgono le offerte Internet

Nel periodo preso in esame dall’ultimo EY Decoding the digital home study li ha utilizzati almeno un quinto del campione per trovare il pacchetto Internet casa più adatto alle proprie esigenze. C’entra una certa difficoltà lamentata dagli italiani (oltre un intervistato su tre, con percentuali che aumentano nelle fasce più giovani) nel trovare una serie di informazioni utili direttamente sui siti e nei materiali informativi degli operatori.

Anche quando presenti tali informazioni risultano spesso poco chiare e comprensibili (così le definisce almeno un italiano su due). Da qui il successo, in parte inaspettato, che stanno ritrovando anche gli store fisici: gli italiani visitano i negozi degli operatori di telefonia e servizi Internet quando hanno bisogno di supporto ma non hanno molto tempo a disposizione (questa motivazione è citata dal 24% degli intervistati) o vogliono comparare più opzioni diverse e farlo con l’aiuto di un esperto (13%).