Traffico rallentato sulla Trossi, nel tratto del comune di Gaglianico, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli. Uno di questi ha subito gravi danni e il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Non sono note, al momento le sue condizioni di salute.

Sul posto la Polizia Locale, assieme ai Carabinieri e al personale preposto per la pulizia della carreggiata.