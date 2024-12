Vigili del Fuoco e 118 a Brusnengo per una donna in difficoltà all'interno del suo alloggio. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 19 dicembre.

Stando alle prime ricostruzioni, la residente sarebbe caduta sul pavimento di casa e non sarebbe più riuscita a rialzarsi. In breve tempo, il personale medico l'ha assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso.