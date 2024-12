Serve una famiglia per lui: era in casa ma è finito in un box. Sta soffrendo terribilmente, è diventato magrissimo, si sta lasciando morire!

Bingo ha solo 11 mesi e pesa 13 kg, da quando è finito in box deperisce sempre di piu’, gli serve subito una famiglia

Mettetevi una mano sul cuore e fategli trascorrere un Natale felice! E' un cagnolino sano, compatibile, giocherellone.

Chiamare per lui urgentemente!

per info 342 7098964