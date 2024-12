Corsa degli Elfi, consegnato in Ospedale il ricavato: la solidarietà è protagonista

Lunedì 16 dicembre, in ospedale, il presidente Atletica Candelo, Gianni Melis con Ombretta Avanzi e i signori Galvan del supermercato Conad di Candelo hanno consegnato all’associazione Amici Ospedale di Biella un assegno con il ricavato della Corsa degli Elfi dell’8 dicembre (euro 653,00) , nell’ambito del Borgo di Babbo Natale.

Erano presenti per associazione Amici dell’Ospedale il presidente dott. Leo Galligani e i consiglieri Mariella Biollino, Eugenio Zamperone, Grazia Germanetti e Antonella Libretti. Il presidente Galligani nel consegnare il cuore rosso, simbolo del progetto benefico, ha affermato: “In un momento critico per la Sanità e il territorio, la raccolta fondi pro Alta tecnologia (robot e sala ibrida)in ospedale comporta una vera trasformazione che innalza le cure a livello dei centri d’eccellenza, ma a “casa nostra” e diventa attrattiva per pazienti e professionalità sanitarie. Di utilità anche nel contrastare l’isolamento del territorio. Non perdere l’opportunità di fare sport con il cuore: la Corsa degli Elfi dell’Atletica Candelo servirà a migliorare la qualità delle cure nel nostro Ospedale”.

Aggiunge Gianni Melis, presidente dell’Atletica Candelo: “Sosteniamo tutte le iniziative che possono essere utili al Biellese. L’affiancamento a progetti come quello portato avanti dall’associazione Amici dell’Ospedale di Biella, è per l’Atletica Candelo una grande e concreta opportunità per poter contribuire alla crescita del nostro ospedale, punto di riferimento per tutti noi. La partecipazione dell’Atletica Candelo e della Conad al Progetto la staffetta della generosità biellese è importante per raggiungere un risultato comune: tutti insieme, per il nostro ospedale del futuro!