Dal Nord Ovest - Bloccata al Mottarone con il suo cane, soccorsa donna

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania ieri pomeriggio con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per soccorrere una persona in difficoltà sul versante Cusiano del Mottarone.

La donna, una trentasettenne residente a Verbania, si è trovata in difficoltà nei pressi dell'Alpe Mastrolino di ritorno dalla vetta del Mottarone. Non in grado di proseguire autonomamente la donna è riuscita ad inviare le coordinate della propria posizione.

A supporto della squadra a terra i vigili del fuoco sono intervenuti con l'elicottero drago 166 proveniente da Malpensa che ha provveduto a verricellare la donna e il suo cane in buone condizioni e portarli in una zona sicura.