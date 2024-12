È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, il giovane che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, all'incrocio tra via Rigola e strada Campagné, a Biella. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza al centauro, anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.