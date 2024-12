Bambini della XXV Aprile a caccia di presepi a Chiavazza FOTO e VIDEO

Alcune classi della elementare XXV Aprile a Chiavazza nella mattina di oggi mercoledì 18 dicembre sono andati a caccia di presepi diffusi accompagnati dalle maestre!!

In tutto per il quartiere ne sono stati realizzati 21...dove si trovano? In via Cucco, via Senato, via De Mosso, via Alfieri, via Firenze, via Nino Costa, via Malvezzi, via Coppa, via Rosazza, via delle Mollie e in Strada per Ronco....

E voi li avete già visitati? Cosa aspettate?

Fino al 6 gennaio lungo le vie di Chiavazza, nei cortili, alle finestre delle case, nei giardini, nelle vetrine, saranno esposti i 21 presepi realizzati da famiglie, associazioni e scuole per rendere più vivo il quartiere.

Venerdì 20 dicembre intorno alle 16 presso il teatro parrocchiale di via Firenze a Chiavazza saranno consegnati dei premi di partecipazione ai bambini che hanno realizzato i presepi inseriti nella rassegna dei presepi diffusi in corso a Chiavazza.