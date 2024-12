Carabinieri, terminati i lavori di ristrutturazione: nuovo volto per la Stazione di Vigliano Biellese

Oggi, 18 dicembre, al termine dei lavori di ristrutturazione, i Carabinieri della Stazione di Vigliano sono rientrati nell’originario immobile sito in via Pietro Micca 6.

Le opere di rifunzionalizzazione, durante quasi sei mesi, sono consistite in: annessione dell’alloggio del Comandante di Stazione all’area operativa della Stazione Carabinieri e realizzazione di nuovi uffici; sostituzione delle porte interne; rifacimento dei bagni per accasermati e per l’utenza; nuovo box per il militare di servizio alla caserma con vetri antiproiettile; tinteggiatura interna; rifacimento videosorveglianza ed attualizzazione impianto antintrusione.

L’orario di apertura al pubblico della Stazione Carabinieri di Vigliano è ora il seguente: tutti i giorni (domenica e festivi compresi) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16. Utenza telefonica: 015811483.