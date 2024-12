Cirio rilancia: "Chi si candida al Parlamento deve aver fatto il sindaco".

"Il nostro Consiglio Regionale - ha proseguito - potrebbe essere il primo in Italia a prevedere che per fare il parlamentare tu debba aver avuto un'esperienza di amministratore pubblico, che sia consigliere comunale, provinciale o sindaco. Io credo sarebbe un bene".

"Sarebbe il giusto tributo per chi ogni giorno, con la fascia tricolore, si assume grande responsabilità in tutta Italia e di tutti i partiti. Perché poi un sindaco quando mette la fascia non è più un sindaco di un partito, ma di una comunità" ha concluso Cirio.