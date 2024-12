Carabinieri, il concorso per 65 allievi ufficiali

E' stato pubblicato il Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia Militare di Modena per la formazione di base di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Al concorso possono partecipare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:



a) essere cittadini italiani;



b) avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri non dovranno superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di età è elevato di un periodo...



Per i requisiti di dettaglio consulta il bando di concorsobando-di-concorso