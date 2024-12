Vercelli: madre e figlia aggrediscono un operatore sanitario, arrestate

Nel rispetto dei diritti delle persone sottoposte alle indagini e del principio di presunzione di non colpevolezza, per quanto risulta allo stato, salvi ulteriori accertamenti e in attesa dell’eventuale giudizio, si comunica quanto segue.

Nella tarda mattinata di venerdì 13 Dicembre, personale del Posto di polizia ospedaliera e della Squadra Volanti della Questura di Vercelli ha arrestato due donne, di origini marocchine, per lesioni personali procurate ad operatore sanitario, in servizio presso il Reparto di odontoiatria dell’Ospedale “S. Andrea”, mentre svolgeva il proprio servizio.

In particolare, l’intervento degli agenti, che prestano quotidiano servizio presso il presidio ospedaliero, supportato dall’arrivo di un equipaggio delle volanti, ha interrotto la condotta violenta delle due donne segnalate, madre e figlia, rispettivamente di 53 e 25 anni. Queste ultime, spazientite per l’asserita prolungata attesa della prestazione sanitaria richiesta, aggredivano tre operatori sanitari, intenti a prestare soccorso ad un uomo colto da improvviso malore, cagionando ad uno di essi dieci giorni di prognosi e danneggiando una porta del reparto.

Trattasi del quarto arresto compiuto nell’ultimo mese dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che si aggiunge a quello operato nei confronti di un noto pregiudicato del comune vercellese, evaso dal regime di detenzione domiciliare e resosi autore di condotte violente nei confronti di altri agenti di polizia, nonché di un altro uomo, di origine italiana, anch’esso gravato da alcuni precedenti, il quale deliberatamente aggrediva gli operatori del pronto intervento, durante un normale controllo ad alcune persone a bordo di un veicolo.

Sempre nelle ultime settimane, l’attività della Polizia di Stato di Vercelli ha permesso di individuare e deferire in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria un ivoriano, classe ’01, per quattro diversi furti operati ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino e di persone private.

Quanto sottratto ai rispettivi punti vendita è stato, altresì, rinvenuto dai poliziotti e riconsegnato, in quanto rivendibile e non danneggiato, ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato gli agenti per l’operato svolto.

Sempre alto l’impegno profuso quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, a tutela della comunità e delle iniziative economiche private, presenti sul territorio dei Comuni di Vercelli, Borgo Vercelli e Caresanablot, con importanti risultati operativi.