50 anni di dedizione, da Ramella Graniti una targa a Giuseppe Ruffa

50 anni di dedizione sono un tesoro raro e prezioso. Non sono solo un numero, ma il segno di un cammino fatto di impegno, passione e costanza. In un mondo che cambia rapidamente, rimanere fedeli al proprio lavoro e ai propri valori per mezzo secolo è un risultato straordinario, qualcosa che va oltre la semplice professionalità: è un atto d’amore.