Biella, 14 lotti all'asta pubblica: ecco l'elenco degli immobili di proprietà comunale

Al fine di dare maggiore pubblicità al patrimonio che il Comune intende dismettere, è stata indetta asta pubblica per l'alienazione di immobili e terreni situati in Biella, si tratta di quattordici lotti come da descrizione a seguire:

- Porzione di terreno ubicata in Chiavazza della superficie di mq. 50,00 circa.

- Immobile diroccato denominato “Oratorio di San Rocco”, sito a Biella in via Italia n.89/bis in Rione Riva tra Via Italia e Via San Giuseppe.

- Immobile denominato ex “Villa Pramaggiore”, sito a Biella Cossila San Grato in via Santuario d’Oropa n. 83.

- Fabbricato ubicato in località Rione Riva e più precisamente in Piazza Annibale Battiani n. 2.

- Terreno in Cossila San Giovanni, superficie di mq 82,00.

- Terreno in Chiavazza, superficie di mq. 110,00 circa.

- Porzione di terreno al Favaro, trattasi di una porzione di mq. 680 circa.

- Porzione di terreno in Biella Pavignano, mq. 400,00 circa.

- Terreni in via Ambrosetti – Biella, i terreni inutilizzati dal Comune di Biella ed ubicati in Via Ambrosetti, con superficie totale di mq. 1.051.

- Fabbricato civile abitazione str. Barazzetto Vandorno 58 – Biella.

- Fabbricato civile abitazione via Ciapeia n. 4 – Biella.

- Terreni ubicati in Via Piacenza (vicini al parcheggio del Cimitero Comunale) di mq. Complessivi di 3.700,00 circa.

- Terreno edificabile in Ponderano di mq. 2.280,00.

- Fabbricato ‘Ex villa Trossi’

– via Caraccio 16 BiellaIn allegato l'avviso con le modalità d’asta, le descrizioni dettagliate degli immobili, i prezzi base, le condizioni per l’aggiudicazione.