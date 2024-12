Non solo presepi a Callabiana, in arrivo anche il mercatino artigianale (foto di repertorio)

Non solo presepi ma anche mercatini artigianali adatti ai gusti di tutta la famiglia. È la nuova iniziativa messa in campo dagli Amici dei Presepi di Callabiana. L'appuntamento è previsto per la giornata di domenica prossima, 22 dicembre, dalle 10 alle 16, in frazione Nelva.