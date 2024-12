Biella, il “Mercatino degli Archi” è di scena al Piazzo

Domenica 22 dicembre in piazza Cisterna a Biella, nel borgo storico del Piazzo, tornerà il grande mercatino Natalizio. Quest’anno vicinissimo al Natale, il Mercatino degli Archi, che prende il suo nome dai bellissimi archi dei portici medioevali che circondano la piazza, sarà una grande occasione per gli ultimissimi acquisti.

Piazza Cisterna si animerà con tante bancarelle di varie attività e creatori di opere d’ingegno. Proposte per tutti i gusti, oggetti di qualità e un grande assortimento di prodotti. Si va dalle ghirlande ai cuscini, dagli accessori in stoffa ai capi di abbigliamento, ai quadri, ai prodotti di cartoleria fatti a mano, bigiotteria, orecchini, borse, minerali, vecchi libri biellesi, cartoline, maglieria fatta a mano e a macchina, articoli in macramè, ceramiche, bigliettini d’auguri, articoli alla lavanda.

Inoltre, sculture in legno, cosmesi naturale, dimostrazione d'intrecci, incensi, candele, artigianato con fiori, centri tavola e mille altre idee regalo. Non mancherà un grande spazio dedicato al cibo: pane e focacce con lievito madre, miele bio, amari e alcolici artigianali, vini naturali, confetture, formaggi caprini e vaccini, salumi, riso, farine di riso, nocciole, ortaggi e trasformati. Non c’è quindi che l’imbarazzo della scelta per trovare dei regali di qualità e passare dei piacevoli momenti nella magica atmosfera del Natale al Piazzo. Durante tutte le feste natalizie i portici che circondano la piazza sono addobbati con lanterne e luci che alla sera si illuminano.

Passeggiando sotto i portici si arriva alla chiesa di San Giacomo, a fianco della quale, sotto la torre campanaria, è stato allestito un presepe. La giornata di shopping sarà arricchita dall’immancabile vin brulè e altre bevande calde che riscalderanno l’atmosfera, oltre che dalla possibilità di gustare le ottime frittelle di mele preparate sul momento dai volontari dell’Associazione “Noi del Piazzo”.

Organizzatori: Associazione “Noi del Piazzo” Location: piazza Cisterna - Borgo del Piazzo – Biella, raggiungibile con la funicolare o dal parcheggio del Borgo del Piazzo Orario: dalle 10 alle 18.