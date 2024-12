È in fase di accertamento la dinamica del sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 16 dicembre, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un camion avrebbe abbattuto il pilastro portante del cancello di un'abitazione, situata in via Milano. L'area è stata transennata e posta in sicurezza. Sul posto gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito.