Buoni spesa alimentari, a Vigliano oltre 27mila euro a 90 famiglie: un aiuto concreto per Natale

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese sta concludendo, in questi giorni, prima delle festività natalizie, la distribuzione dei buoni spesa destinati alle famiglie che hanno partecipato al bando aperto nelle scorse settimane. I beneficiari sono 90 nuclei familiari per un totale di oltre 27mila euro in buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

"I buoni spesa sono stati assegnati ai 90 nuclei che hanno soddisfatto i requisiti previsti dal bando, ovvero la residenza nel Comune e un indicatore ISEE pari o inferiore a 15mila euro. L’importo complessivo dei buoni è stato differenziato in sei fasce ISEE, con l’obiettivo di offrire un sostegno più consistente a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Inoltre, abbiamo tenuto conto di fattori aggiuntivi di vulnerabilità, come la presenza di minori, persone con diversa abilità o altre condizioni di disagio familiare", spiega l’assessore alle Politiche Sociali Elena Ottino.

La stessa sottolinea inoltre come "l'attenzione ai nuclei fragili è da sempre una priorità per la nostra amministrazione. L’erogazione dei buoni spesa in questo particolare periodo dell’anno rappresenta una forma concreta di sostegno per le famiglie in difficoltà, specie in un momento in cui le spese tendono a crescere".

Anche il sindaco Cristina Vazzoler ha voluto evidenziare il valore dell’iniziativa: "Questa misura testimonia il nostro impegno nel garantire un Natale più sereno alle famiglie che affrontano difficoltà economiche. Le scelte operate dal Comune si inseriscono in una strategia più ampia di contrasto alla povertà, che mira a sostenere in modo concreto i nostri concittadini in situazioni di maggiore fragilità".