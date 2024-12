La notizia della morte di Laura Zona a soli 61 anni ha profondamente addolorato la comunità biellese. A ricordarla, in queste ore, l'AIDO Biella: “Tutti i volontari dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, si uniscono al grande dolore della famiglia per la perdita di Laura Zona, grande amica di AIDO. Ricordando il libro scritto da lei per far capire quanto sia importante Donare”.