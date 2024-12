Le Tenute Sella a sostegno della 96esima Adunata degli Alpini

L’Adunata degli Alpini che per la 96esima edizione si svolgerà a Biella dal 9 all’11 maggio del 2025 è alle porte. Oggi viene annunciata una importante partnership con le Tenute Sella che mette in luce i valori del territorio biellese, tra i primi a credere nel valore dell’Alpinità, e quelli della tradizione di un Corpo che dal 1872 ha realizzato e portato avanti la storia della nostra Nazione.

Nell’occasione è stata anche rivelata “Pionieri”, una bottiglia di vino Bramaterra Doc 2022 prodotta dalle Tenute Sella in esclusiva per l’Associazione Nazionale Alpini in vista proprio dell’adunata di Biella del prossimo anno. È una sorta di dedica doverosa a Quintino Sella fondatore del CAI nel 1864 e successivamente, grazie al suo ruolo di Ministro delle Finanze, sostenitore del Corpo degli Alpini.

Giova ricordare come ha fatto il Presidente AA2025 srl Maurizio Pinamonti che “Biella è in fermento per accogliere gli Alpini provenienti da tutta Italia e da numerose parti del mondo, l’Adunata sarà anche l’occasione straordinaria per fare conoscere all’Italia intera questi bellissimi luoghi, con le sue peculiarità e con i prodotti tipici. Voglio anche ricordare che in questa terra venne realizzata la produzione di quasi tutte le divise grigio-verdi degli alpini della Grande Guerra e che ancora oggi produce, dal 1910, il Cappello alpino. Ringraziamo Tenute Sella, che rappresenta perfettamente i valori e lo spirito dell’Alpinità promossa e sostenuta proprio da un biellese nel 1872, l’allora ministro delle Finanze Quintino Sella che ha sostenuto la formazione delle prime 15 compagnie alpine fatta dall’allora ministro della Guerra Cesare Ricotti Magnani dando avvio alla nascita del Corpo degli Alpini".

“Questa partnership con l’Associazione Nazionale Alpini - afferma Riccardo Giovannini, amministratore delegato delle Tenute Sella – racchiude valori profondi di tradizione, comunità e passione. Si tratta di un progetto che celebra l’essenza del territorio che rappresentiamo e non solo di un accordo commerciale. Gli Alpini sono un simbolo di dedizione, unità e sacrificio, qualità che rispecchiano i principi fondamentali del nostro lavoro nel mondo del vino. Tenute Sella e l’Associazione Nazionale Alpini condividono quindi l’impegno a valorizzare le persone e i luoghi che hanno scritto pagine indelebili della nostra storia. Attraverso questa collaborazione – grazie anche al lavoro svolto da Caterina Gasperi per il design dell’etichetta – vogliamo creare un ponte tra passato e futuro, onorando le tradizioni mentre guardiamo avanti con fiducia e innovazione”.

Conclude il Presidente Ana Biella Marco Fulcheri: “L’Adunata del prossimo mese di maggio 2025 rappresenta una vetrina di grande prestigio per tutto il territorio biellese. Un accordo come quello raggiunto con Tenute Sella certifica ancora di più i saperi e, permettetemi i sapori, della nostra provincia anche perchè incarnano i valori e il vero spirito degli Alpini: storia, tradizione, memoria e amore per la propria terra”.