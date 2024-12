Postua: fino al 6 gennaio 200 presepi per le vie del paese tutto da scoprire FOTO e VIDEO

Giunge alla sua 42esima edizione la rassegna de "I Presepi di Postua", quest’anno con circa 200 presepi esterni in esposizione nel suggestivo centro storico e nelle frazioni, con allestimenti nei portoni, nelle fontane e nei corsi d’acqua; Postua - al confine con la Valsesia.

Ieri, 15 dicembre, nella piazzetta della frazione Roncole è arrivato direttamente Babbo Natale con i suoi elfi e le renne, per allietare tutti i bimbi, insieme al mercatino di Natale collocato in centro, nella piazza di Barinciano, il tutto unito al magico trenino che ha girato per il paese.

I Presepi saranno esposti lungo il percorso tracciato per le vie del paese sino al 6 gennaio.