Speleologa bloccata in una grotta a Bergamo, al lavoro anche i soccorritori dal Piemonte

Speleologa bloccata in una grotta in provincia di Bergamo: al lavoro anche i soccorritori dal Piemonte

Ci sono anche i tecnici provenienti dal Piemonte, tra le forze che il Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha schierato a partire dalla scorsa notte presso la grotta Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, dove è rimasta bloccata una speleologa.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22.30 di sabato. Sul posto sono presenti squadre del Cnsas provenienti da dal Piemonte, ma anche da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Veneto.

Le operazioni di soccorso si preannunciano lunghe e tecnicamente complesse, fanno sapere dal Soccorso Alpino che ricorda come già nel luglio 2023 il Soccorso Alpino e Speleologico intervenne nella stessa grotta per un incidente. La donna in difficoltà è Ottavia Piana. Proprio lei, nel luglio del 2023, era rimasta bloccata nella stessa grotta a 150 metri di profondità per un infortunio alla gamba e fu messa in salvo dopo oltre 40 ore grazie al lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.