Non riusciva a mettersi in contatto con il suo familiare. Così ha chiesto l'intervento dei soccorsi che, al loro arrivo, l'hanno trovato senza vita all'interno del suo alloggio. È quanto sarebbe accaduto, stando alle ricostruzioni del caso, nei giorni scorsi a Biella.

Vittima un uomo di circa 90 anni, scomparso per cause naturali. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia, assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.