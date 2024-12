Castagnate per alunni, pranzi e ricorrenze: gli Alpini di Salussola si raccontano per l’Adunata 2025

Prosegue il nostro viaggio di (ri)scoperta dei gruppi Alpini in vista dell'Adunata a Biella. Dopo aver raccontato la realtà di Piedicavallo, la nostra attenzione si è spostata nel basso Biellese per mostrare quella di Salussola, fondata nel lontano 1937 e formata da 38 soci, tra penne nere, amici e aggregati. A guidarla, da 15 anni, il capogruppo Franco Cibolla, affiancato dal vice Luciano Riva, dal segretario Giuliano Simoncelli, dal tesoriere Mirko Gazzetto e dal cerimoniere Giuseppe Abate.

Come in altri contesti locali, anche a Salussola, gli Alpini partecipano attivamente agli appuntamenti realizzati dalle altre associazioni, fornendo sostegno e assistenza. Non solo: durante l'anno hanno luogo diversi pranzi sociali nella sede di piazza Alpini d'Italia per favorire momenti di profonda aggregazione. E, come ogni 8 dicembre, le penne nere si ritrovano per ricordare l'esempio e l'impegno di chi è “andato avanti” a favore della propria comunità.

Nel periodo autunnale, invece, gli Alpini organizzano per gli alunni delle scuole la tradizionale castagnata da assaporare in compagnia. Un modo per tramandare i propri valori alle nuove generazioni. Infine, penne nere sempre presenti agli eventi istituzionali nazionali, come la ricorrenza del 25 Aprile e la giornata del 4 Novembre, e al classico Raduno della Bassa, giunta quest'anno alla decima edizione che riunisce i gruppi di Alice Castello, Carisio, Cavaglià, Santhià, Tronzano e Borgo D'Ale, oltre a quello di Salussola, che ora si appresta a prendere parte all'Adunata Alpina.

“Ne siamo davvero orgogliosi – confida il capogruppo Cibolla – Stiamo dando il nostro apporto alla buona riuscita della manifestazione. Al momento, sono circa 60 le persone che ospitiamo in vista della tre giorni di maggio 2025. Concerti o altre iniziative in vista? Stiamo valutando la possibilità”.