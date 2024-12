Alla Babbo Run di oggi, 14 dicembre a Cossato, 150 iscrizioni e tantissimi bambini in un clima di festa e allegria. Per tutti cappellini natalizi o cerchietti delle renne. Presente Don Fulvio e Sindaco con gli amministratori. Babbo Natale ha distribuito caramelle ai bimbi e per tutti, al termine, panettone, pandoro, cioccolata calda e the nel gazebo dei donatori sangue.