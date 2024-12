Portula, il borgo di Castagnea si trasforma nel Paese della Befana.

Anche quest'anno, il borgo di Castagnea si prepara a diventare il magico Paese della Befana nel periodo natalizio. L'iniziativa, promossa dall'associazione Amici di Castagnea, prenderà ufficialmente il via il 15 dicembre, con gli allestimenti visitabili fino a dopo metà gennaio. Il momento clou sarà il 5 gennaio, con il secondo raduno delle Befane.

Tra gli addobbi, si potranno ammirare calze giganti, gnomi in legno, un albero decorato, il suggestivo presepe e una maxi-calza appesantita al campanile, oltre alle scenografie dedicate alla "quotidianità" della Befana.

Il progetto, ideato e curato da Antonella Scalcon e Alessandro Bozzetto, vedrà nuovamente protagonisti i fantocci a grandezza naturale, raffiguranti la Befana e le sue apprendiste in vari momenti: a scuola, in sartoria, mentre volano in piazza o sono intente a leggere una lettera. Tra i personaggi più amati, ritorna Basilio, il fabbricante di scope magiche, che distribuirà simboli della tradizione per tutto il paese.

“Un'iniziativa che punta a valorizzare il territorio e richiamare turisti, come accaduto lo scorso anno con visitatori da Milano e Torino” dichiarano gli organizzatori.