Massazza: Sinistro tra due auto, conducenti con ferite lievi in ospedale per accertamenti

Ieri, 13 dicembre, alle 19.35, i Carabinieri sono intervenuti su un sinistro che ha coinvolto 2 automezzi, una Golf condotta da un uomo del '67 e una Altea condotta da una donna del '62 entrambi residenti in Lombardia. Ferite lievi per entrambi che sono stati condotti in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118.