Masserano si trasforma nel borgo di Babbo Natale, tanti eventi per la famiglia

Masserano si trasforma nel borgo di Babbo Natale. Tanti eventi e appuntamenti rivolti a tutta la famiglia nella parte antica del paese per la giornata di domenica 15 dicembre.

Saranno presenti, oltre ai laboratori per i più piccoli, anche bancarelle, mercatini e stand appositi per la distribuzione di vin brulé e the caldo con i volontari della Pro Loco.